YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. (Düzeltme) Van’da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

(Düzeltme) Van’da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 07.04.2020 09:12 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 193 kilo eroin ve 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

(Düzeltme) Van’da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 193 kilo eroin ve 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 6 Nisan 2020 tarihinde İran ülkesinden atlarla uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine Çaldıran ilçesi Uzunburun mevkiinde hudut karakolu ile icra edilen müşterek faaliyet sonucunda 193 kilogram eroin ve 23 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Van Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:35
Öğle
12:14
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Emek Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.