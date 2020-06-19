DÜZELTME - "Vodafone’dan en güzel Babalar Günü hediyesi" haberimizin 6. 7. ve 8. paragraflarında yer alan "Yıldırım" ifadesi "Bayram" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grubu içinde ilk kez Vodafone Türkiye tarafından uygulanan Global Ebeveyn İzni politikasına göre, eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm Vodafone çalışanları, ilk 18 ay içinde istedikleri bir tarih aralığında 16 haftaya kadar ücretli izin kullanabiliyor

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, şirket çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabiliyor. Uygulamadan son 6 ayda Vodafone Türkiye bünyesinde 25 baba faydalandı. Yıl sonuna kadar 100’ü aşkın babanın bu izinden faydalanması bekleniyor.

Vodafone Grubu, nisan itibarıyla devreye alınan yeni ebeveyn izni uygulamasını, Mart 2021 sonu itibarıyla Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve ABD’yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde, cinsiyet, cinsel yönelim ya da hizmet süresi fark etmeksizin, doğum yapmamış tüm ebeveynlere sunacak.

Vodafone Grubu’nun yeni uygulaması, ilk kez Vodafone Türkiye tarafından hayata geçirildi. Vodafone Türkiye, ebeveyn izni uygulamasını 1 Ocak itibarıyla başlattı. Vodafone, daha önce de Mart 2015’te global doğum izni politikasını duyurmuş ve faaliyet gösterdiği ülkelerde kadın çalışanlara en az 16 hafta tam ücretli doğum izni ve işe dönüş tarihinden sonraki 6 ayda haftada 30 saat tam ücretle çalışma hakkı tanımıştı.