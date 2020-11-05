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Düzenlediği imza gününde kitaplarının gelirini öğrencilere bağışladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; şehir dışında okuyan Ayvalıklı gençlere maddi destek vermek amacıyla kurulan Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne bir katkı da yazar Sevsen Aslantepe’den geldi.Yazar Sevsen Aslantepe, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen imza gününde; ‘Adı Soyadı: Çocuklarının Annesi’, ‘Yalnız Değildi Yalnızlık’ ve ‘100 Yıllık Mutluluk’ isimleri kitaplarını imzaladı, okurlarıyla sohbet etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; şehir dışında okuyan Ayvalıklı gençlere maddi destek vermek amacıyla kurulan Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne bir katkı da yazar Sevsen Aslantepe’den geldi.
Yazar Sevsen Aslantepe, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen imza gününde; ‘Adı Soyadı: Çocuklarının Annesi’, ‘Yalnız Değildi Yalnızlık’ ve ‘100 Yıllık Mutluluk’ isimleri kitaplarını imzaladı, okurlarıyla sohbet etti. Yazar, kitaplarından elde ettiği geliri son kuruşuna kadar Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne bağışladı. Yazar Aslantepe, gençlere destek vermenin Ayvalık’ta yaşayan ekonomik koşulları uygun herkesin kentlilik bilinci görevi olduğunu belirtti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak için imza gününde satılan kitaplarının tüm gelirini bağışlayan Sevsen Aslantepe’ye, Eğitime Destek Derneği Başkanı olarak teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Ergin, “Ayvalık halkı olarak bir enerji ve güç birliği oluşturduk bunun yansımaları çok olumlu olarak geri dönüyor. Çok sayıda hayırsever bağış yarışına katılıyor. Yazar Sevsen Aslantepe de herkese örnek olacak bir dayanışma örneği gösterdi. Kendisine destekleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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