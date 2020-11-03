YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Düzenli tüketildiğinde adeta koronavirüs savaşçısı!

Düzenli tüketildiğinde adeta koronavirüs savaşçısı!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 03.11.2020 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Düzenli tüketildiğinde adeta koronavirüs savaşçısı!

Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için neyi, nasıl yediğimiz çok önemli. Özellikle bu pandemi döneminde mevsim geçişlerinde beslenmemize dikkat etmemizin önemi daha da arttı. Diyetisyen Reyhan Özbey, tam da bu günlerde neler tüketmemiz gerektiği hakkında tavsiyelerde bulundu.

Sonbahar mevsimine uygun besinlerin tüketimine özen göstermemiz gerektiğini söyleyen Diyetisyen Reyhan Özbey, besin gruplarına göre birtakım önerilerde bulundu: “C vitamini zengin narenciye grubu meyvelerle, potasyum, demir, C vitamini zengini bal kabağı ile bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinler ile zengindir. Güçlü antioksidan olan bu besinler, sonbaharda bolca tüketmemiz gereken besinlerdir. Bal kabağının alternatif kullanımları için ‘Bal kabağı çorbası’ ve ‘Bal kabaklı kek’ tariflerimize bakabilirsiniz.”

'YEŞİL RENGİNİ SOFRAMIZDAN EKSİK ETMEYELİM'

Yeşil yapraklı sebzelere de dikkat çeken Dyt. Özbey, “Sonbahar mevsiminde tüketebileceğimiz yeşil yapraklı besinler deyince ilk akla gelenler; ıspanak, pazı, kara lahana, kıvırcık salatadır. Zengin lif, vitamin ve mineral içerikleriyle bağışıklık sistemimiz üzerinde çok etkililerdir. Bu yüzden ‘yeşil’ rengini sofralarımızdan eksik etmemeliyiz. Sebzeleri etin yanında çiğ şeklinde salata gibi veya zeytinyağlı sebze yemeği olarak pişirip sofralarımızı zenginleştirip sağlıklı hale getirebiliriz” şeklinde konuştu.

Sağlık için olmazsa olmaz besinlerden birinin de balık olduğunu belirten Özbey, “Vücudumuzda balığın iyi gelmediği şey yok gibi. Av sezonunun sonbahar mevsiminde başlamasıyla taze tüketebildiğimiz balık, içerdiği yüksek oranda protein, omega 3 yağ asitleri, D vitamini ve selenyum ile hem bağışıklığımız hem de sağlıklı beyin fonksiyonları için haftada 2-3 kez sofralarımızdan eksik etmememiz gereken besinler arasında yer almaktadır. Tabi, besin değerlerinden en yüksek oranda faydalanmak için doğru pişirme yöntemlerini kullanmamız önemli. Daha lezzetli olması için, balığın kızartılarak pişirilmesi, sağlığımız açısından zararları da beraberinde getireceğinden, buharda, haşlama ve fırınlama yöntemiyle balık tüketimine dikkat edilmelidir. Yeterli ve dengeli beslenmenin bir koşulu olarak düzenli balık tüketimine her yaşta dikkat edilmesi, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizdeki balık çeşitliliğinden faydalanılması gerekmektedir” diye konuştu.

'AVOKADO EN ÖNEMLİ BESİNLERDEN BİRİ'

Avokadonun faydalarından bahseden Dyt. Reyhan Özbey, “İçerdiği sağlıklı yağlarla, bağışıklık sisteminden kalp sağlığına, gözlerden kemiklere kadar birçok organa yararı olan avokado, düzenli tüketildiğinde adeta korona virüs savaşçısı olan bağışıklığımız için faydalı olacak en önemli besinlerden biri. Ülkemizde de Antalya ve çevresinde üretimi olan avokadonun lezzeti damak tadına uymayanlar için ise ‘Avokadolu Sos’u denemelerini öneririz” dedi.

Sirkenin antioksidan özelliğine vurgu yapan Özbey, “Çok eski yıllardan beri tüketilen ve sağlığa, özellikle bağışıklık sistemine faydası kanıtlanmış olan sirke, antiseptik ve antioksidan özelliğe sahiptir. Burada bahsettiğimiz özellikler, rafine edilmemiş, cam şişede organik üretilen sirke için geçerlidir. Maalesef, rafine edilmiş, plastik şişede ve berrak olan sirkeler için değil. Sirkeyi salatalarınıza ekleyerek hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı tüketmiş olacaksınız.

Birçok sebzeden ve erik gibi meyvelerden evlerimizde yapabildiğimiz turşular, hem bağışıklık sistemi üzerinde hem de probiyotik özellik taşımaları açısından bağırsak ortamı için faydalıdır. Tabi üstünde ısrarla durduğumuz, ev yapımı olmasıdır. Hazır satılan turşular yüksek tuz içerikleriyle, hipertansiyon ve böbrek hastaları için risk teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!
Kayseri'nin eşsiz lezzeti: Kayseri yağlaması tarifiKayseri'nin eşsiz lezzeti: Kayseri yağlaması tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti

Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti

Kahvaltı sofralarının kahramanı: Pankek tarifi

Kahvaltı sofralarının kahramanı: Pankek tarifi

MasterChef'te tartışma yaratan tarif! Herkes bunu konuşuyor...

MasterChef'te tartışma yaratan tarif! Herkes bunu konuşuyor...

İşin ustasından afrodizyak etkili yatak odanızı coşturacak tarif

İşin ustasından afrodizyak etkili yatak odanızı coşturacak tarif

Anne pişisi nasıl yapılır? İşte yağ çekmeyen pofuduk pişi tarifi

Anne pişisi nasıl yapılır? İşte yağ çekmeyen pofuduk pişi tarifi

İlginizi Çekebilir

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Diğer Haberler

İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!

İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!

Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...

Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...

Patlıcanın yağ çekmesini önleyen pratik yöntem! Sadece bir kaşık...

Patlıcanın yağ çekmesini önleyen pratik yöntem! Sadece bir kaşık...

Palamut diye satılan balık bakın ne çıktı!

Palamut diye satılan balık bakın ne çıktı!

Kışın vazgeçilmez lezzeti: İşin ustasından erişte yapımı püf noktaları

Kışın vazgeçilmez lezzeti: İşin ustasından erişte yapımı püf noktaları

Ünlü şef mantı pişirmenin püf noktalarını anlattı! İşte ustasından lezzet sırları

Ünlü şef mantı pişirmenin püf noktalarını anlattı! İşte ustasından lezzet sırları

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.