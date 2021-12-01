Düzensiz Göçle Mücadele Valilikler 2. Koordine Toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı

Düzensiz Göçle Mücadele Valilikler 2. Koordine Toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Elazığ, Malatya, Batman, Adıyaman ve Şırnak valileri katıldı. Söz konusu illerin jandarma komutanları, emniyet ve göç idaresi müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, düzensiz göçle mücadele çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, toplantının açılışında, düzensiz göç sayılarının en üst seviyede 2019'da gerçekleştiğini belirterek, bu konuda mücadele koordinasyon toplantılarının da 2019'da başladığını hatırlattı.

Düzensiz göçle mücadelede, sınır güvenliği ve iller arası koordinasyonun önemine dikkati çeken Erin, yapılan toplantılarla kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı işlemesinin temin edilerek, düzensiz göçün önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Vali Erin, düzensiz göçün Türkiye başta olmak üzere istikrar artışı içerisinde olan ülkelerde büyük bir sorun olduğunu anlatarak, "Türkiye, bulunduğu coğrafyada ekonomik ve sosyal açıdan istikrarlı, ayrıca komşu ülkelerdeki savaş, baskı ve ekonomik sıkıntılardan dolayı cazibe merkezi olma konumunu koruyan bir ülke durumdadır. Düzensiz göç, hem ulusal hem de uluslararası güvenliği ciddi anlamda etkileyen, kontrol edilmemesi durumunda ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısına zarar veren, kamu düzenini ve asayişi bozan ciddi bir sorundur." dedi.

Düzensiz göçün bir diğer yönünün de terör ve terör örgütleriyle olan bağlantısı olduğuna dikkati çeken Vali Erin, şöyle konuştu:

"Düzensiz göçe aracılık eden ve bu işin organizasyonu gerçekleştiren kişilerin geçmiş deneyimlerimizden gördüğümüz kadarıyla terör örgütleriyle ciddi anlamda bağlantılarının olduğunu, terör örgütüyle işbirliği içinde çalıştıklarını tespit ettik. Bunun yanında ekonomik ve sosyal yönden göç etmek zorunda olan insanlara aracılık yapmanın dışında ülkemize terör örgütü mensuplarını patlayıcı başta olmak üzere silah, mühimmat aynı zamanda örgütün notlarını da Türkiye'nin içindeki hücrelerine ulaştırılması konusunda da önemli bir fonksiyon görevi yaptıklarını biliyoruz. Dolasıyla ulusal güvenlik ve terör örgütlerinin ülkemizdeki faaliyetlerinin engellenmesi Türkiye'yi ekonomik ve sosyal ve güvenlik acısında istikrarsızlaştırma çalışmalarının altında yatan temel sebeplerin bir tanesinin de düzensiz göç olduğunu biliyoruz."

Düzensiz göçün sebeplerine bakıldığında Suriye'de olduğu gibi savaş, baskılar, zulümler ve güvenlik kaygıları olduğunu gördüklerini dile getiren Erin, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye bulunduğu coğrafyada maalesef komşu olan ülkelerin büyük bölümü istikrarı olmayan ülkeler. Suriye başta olmak üzere Irak ve İran üzerinden Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen, burada yaşamak isteyen göçmenler var. Türkiye, düzensiz göçmenlerin kalmak istediği ülke olmanın yanında bir transit ülke olma konumundadır. Yani doğudan batıya yönelen düzensiz göç akımında bir bölümü kalıcı olarak Türkiye'de hayatını ikame etmek istiyor bir bölümü de Türkiye üzerinde Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Bizler de göç güzergahı üzerinde olan iller olarak bunu nasıl önleyebilir, yapmamız gereken konuları aldığımız tedbirleri görüşeceğiz inşallah."

Şanlıurfa'da yaşayan 500 bin kadar Suriyeli'nin ekonomik ve sosyal hayat, yerel hizmetler, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerinin yürütülmesine olan etkilerini ve alınan tedbirleri değerlendiren Vali Erin, yapılan çalışmalar sonucu yüz binlerce Suriyeli'nin il genelinde sorunsuz şekilde misafir edildiğini söyledi.

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanı Ramazan Keskin'in sunumu ve bölge valilerinin değerlendirmeleri ile devam eden toplantı, sonuç raporunun yazılmasıyla sona erdi.

