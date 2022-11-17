Düzensiz göçle mücadeleye yönelik "huzur uygulaması" yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 33 bin 401 personelin katılımıyla 7 bin 403 noktada, düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur-2022/11" uygulamasında 19 bin 719 bina ve umuma açık yer kontrol edilerek 1353 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, 33 bin 401 personel ve 9 bin 449 ekiple 7 bin 403 noktada uygulama gerçekleştirildi.

Denetimler çerçevesinde 5 bin 670 metruk bina, 10 bin 205 umuma açık yer ve 499 terminalin de yer aldığı 19 bin 719 nokta kontrol edildi.

Uygulamada 4'ü yabancı uyruklu 37 organizatör gözaltına alındı ve 1353 düzensiz göçmen yakalandı. 45'i yabancı uyruklu 8'i terör örgütü üyesi ya da iltisaklısı olmak üzere 784 aranan kişi tespit edildi, 779'u yabancı uyruklu, 94'ü Türk vatandaşı 873 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Kontrollerde, 8 kamyon-kamyonet ile 2 botun düzensiz göçte kullanıldığı belirlendi, 11 ruhsatsız av tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 496 mermi ve muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

