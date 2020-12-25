YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Düziçi’nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı

Düziçi’nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı

OSMANİYE HABERLERİ  | 25.12.2020 11:10 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan kamyon Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğini yıktı.Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, seyir halindeki kamyonun damperi açılarak Elektrik Denetleme Sistemi direğine çarptı.

Düziçi’nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan kamyon Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğini yıktı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, seyir halindeki kamyonun damperi açılarak Elektrik Denetleme Sistemi direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle EDS direği yıkılırken kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan görgü tanıkları, “Saat 02.00’da bir gürültü duyduk. Deprem olduğunu zannettik. Dışarıya baktığımızda direklerin yerle bir olduğunu gördük. Hemen polis ekiplerini aradık. Ardından yola inerek sürücüler için tehlike oluşturmasın diye sürücüleri uyardık. Edindiğimiz bilgiye göre kamyonun damperi açılmış ve çarpmış. Kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaşmış” dediler.
Kaza yerine gelen ekipler yapılan incelemenin ardından kapanan yolu tekrardan trafiğe açarken kaçan sürücüyü yakalamak içinde çalışma başlattı.

Düziçi’nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındıOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 15 kişi gözaltına alındı

Osmaniye Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:40
Öğle
12:40
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Besnek Eczanesi
Merkez
Çomu Eczanesi
Merkez
Ertan Eczanesi
Merkez
Gebenliler Eczanesi
Kadirli
Ova Eczanesi
Kadirli
Yılmaz Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.