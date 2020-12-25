Düziçi’nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan kamyon Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğini yıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, seyir halindeki kamyonun damperi açılarak Elektrik Denetleme Sistemi direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle EDS direği yıkılırken kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan görgü tanıkları, “Saat 02.00’da bir gürültü duyduk. Deprem olduğunu zannettik. Dışarıya baktığımızda direklerin yerle bir olduğunu gördük. Hemen polis ekiplerini aradık. Ardından yola inerek sürücüler için tehlike oluşturmasın diye sürücüleri uyardık. Edindiğimiz bilgiye göre kamyonun damperi açılmış ve çarpmış. Kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaşmış” dediler.

Kaza yerine gelen ekipler yapılan incelemenin ardından kapanan yolu tekrardan trafiğe açarken kaçan sürücüyü yakalamak içinde çalışma başlattı.



