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Düziçi’nde motosikletçilere şok uygulama

OSMANİYE HABERLERİ  | 23.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde polis, motosiklet sürücülerine yönelik şok uygulama yaptı.Yaz aylarında motosiklet sürücüleriyle ilgili şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini arttırdı.

Düziçi’nde motosikletçilere şok uygulama

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde polis, motosiklet sürücülerine yönelik şok uygulama yaptı.
Yaz aylarında motosiklet sürücüleriyle ilgili şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini arttırdı. İlçede motosiklet sürücülerine yönelik akşam saatlerinde başlatılan uygulama, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Emniyet yetkilileri tarafından şok uygulama diye tabir edilen kontroller sırasında motosiklet sürücülerinin evrak kontrolleri yapıldı. Doğaçlama şekilde rastgele oluşturulan kontrollerde beş ayrı ekip görev aldı. Yapılan denetim ile uygulama noktalarında sabit kalınmayarak, ekipler sürekli kontrol noktalarını değiştirerek kaçışların da önüne geçtiler. Yetkililer, kış gelene kadar şok uygulamaların her gece rutin bir şekilde yapılacağını belirtti.

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