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  4. Dybala'nın koronavirüs testi 5. kez pozitif çıktı!

Dybala'nın koronavirüs testi 5. kez pozitif çıktı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.05.2020 20:44 | Son Güncelleme

Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs test sonucu yine pozitif çıktı. Yıldız oyuncunun test sonuçları 7 haftadır pozitif çıkıyor.

Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden biri Paulo Dybala olmuştu. Arjantinli ilk olarak 37.9 milyon takipçisi Instagram hesabından 21 Mart'ta yaptığı paylaşımda kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

Dybala, daha sonra virüsten kurtulduğunu açıklamasına karşın, İspanyol Mega TV'de yayınlanan El Chiringuito isimli televizyon programında oyuncunun bir kez daha koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Programda Dybala'nın son 6 haftada 4. kez test yaptırdığı belirtilirken, son testlerin olumsuz olduğu vurgulanmıştı.

5. TEST YİNE POZİTİF ÇIKTI!

İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre, Dybala'nın koronavirüs testi 5. kez pozitif çıktı. Yıldız oyuncunun test sonuçları 7 haftadır pozitif çıkıyor.


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