Dyson, Türkiye'deki ilk demo store'larını açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki ilk Dyson Demo Store'lar İstanbul İstinyePark ve Akasya AVM'de açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson, "Demo Store" niteliğindeki ilk mağazalarını İstanbul'da teknolojiseverlerle buluşturdu. Yeni açılan Dyson Demo Store'lar İstinyePark AVM-2 ve Akasya AVM giriş katında yer alıyor.

Dyson'ın yeni mağazalarında kullanıcıların interaktif şekilde deneyebilecekleri, Dyson teknolojisinin özündeki bilime hayat veren son teknoloji ürünler yer alıyor. Dyson uzmanları, tüketicilerin daha iyi bir yaşam alanı yaratmalarına ve kendi sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olan bu teknolojileri yerinde tanıtıyor.

Dyson Demo Store'lar, Dyson mühendisliğini ve teknolojisini deneyimlemek için tasarlandı. Dyson mühendisleri tarafından eğitilmiş uzmanların desteğiyle inovatif Dyson ürünleri, bu mağazalarda keşfedilebiliyor ve istenirse özelleştirilebiliyor. Yeni demo store'larda, Dyson kablosuz süpürgeler, saç ürünleri, hava temizleyiciler ve aydınlatma ürünleri gibi en son Dyson teknolojileri bulunuyor.

- "Dyson teknolojisini anlamanın en iyi yolu, onu yerinde deneyimlemek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Başkanı Philip Parsons, şunları kaydetti:

"Dyson teknolojisini anlamanın en iyi yolu, onu yerinde deneyimlemektir. Demo store'larımız perakende satış alanları olsa da insanların ürünlerimizi test edebileceği, Dyson uzmanları tarafından teknolojimizin gösterilebileceği ve ürünlerimizin deneyimlenebileceği alanlardır. Kullanıcılarımızın ürünlerimizi anlamaları, kendileri ve evleri için en doğru olan ürünü seçebilmeleri için mutlaka denemelerini istiyoruz. Dyson'ın şu anda dünya çapında bu niteliğe sahip 200 mağazası var. Türkiye'deki ilk Dyson Demo Store'larımızı açtığımız için çok mutluyuz. Türkiye, Dyson'ın gelecekteki büyüme hedefleri için büyük potansiyel gördüğümüz çok heyecan verici bir pazar."

- "Türkiye'de 15 doğrudan satış noktasına ulaştık"

Dyson Türkiye Genel Müdürü Mete Uslukılınç da 1995 yılından beri ürünleriyle Türkiye pazarında yer alan Dyson'ın, 2018 sonunda Türkiye ofisinin kurulmasıyla doğrudan operasyonlarına başladığını hatırlatarak, "Dyson'ın Türkiye operasyonlarının başladığını 2019 yılında yaptığımız büyük bir lansmanla duyurup 2020 yılında ise ilk servis merkezimizi İstanbul Ataşehir'de açtık. Tüm dünyayı etkileyen bir pandemi döneminde bile pazardaki perakende yatırımlarımıza devam ederek Türkiye'de 15 doğrudan satış noktasına ulaştık. Artık kullanıcılarımıza en üst düzey Dyson alışveriş deneyimini yaşatmak için ilk 2 demo store niteliğinde mağazamızı da devreye almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kullanıcılarının, doğrudan satış kanalı Dyson.com.tr üzerinden olduğu gibi, Dyson demo store'lardan da Dyson teknolojilerine ulaşabileceğini bildiren Uslukılınç, "Bu mağazalarımızda kullanıcılarımıza saç şekillendirme, ürün kutusu kişiselleştirme ve farklı renk seçenekleriyle kablosuz süpürge ürünlerimizi özelleştirme gibi bazı özel hizmetler de sunacağız. Bu yıl bir yeni Dyson Demo Store'u daha İzmir'de açarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, eylül ayında dünya standartlarında tasarlanan yeni bir Dyson Türkiye ofisini İstanbul'da açacağımızı da belirtmek isterim."

Dyson Demo Store'larda keşfedilebilecek teknolojiler arasında Dyson V11 kablosuz süpürge,Dyson Corrale kablosuz saç düzleştirici, Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici, Dyson Lightcycle Morph aydınlatma bulunuyor.

