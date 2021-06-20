Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Roma'da forma giyen Dzeko'nun menajeri Fenerbahçe haberlerine yanıt verdi.

Basında yer alan haberlerde, Dzeko'nun transferi için Roma ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği haberini yayınladı fakat yıldız futbolcunun menajeri iddiaları reddetti.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Dzeko'nun menajeri Fenerbahçe ve Dzeko arasında transferi için herhangi bir pazarlık yapılmadığını ve hatta bunun için Roma kulübünden onay dahi almadıklarını söyledi.

Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dzeko, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla ligde oynadığı 27 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı. Yıldız futbolcu tüm kulvarlarda 38 maçta 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

(FUTBOL ARENA)



