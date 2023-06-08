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E-5 Kara Yolu’nda 4 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı: 4 yaralı

08.06.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-5 Kara Yolu Yenibosna mevkiinde 4 araç ve 1 motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

E-5 Kara Yolu’nda 4 araç ve 1 motosiklet kazaya karıştı: 4 yaralı

Olay, gece saatlerinde Bakırköy E-5 Yenibosna mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EEL 169 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte bulunan 34 KE 0839 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında bulunan kısa duvarı aşarak yan yola uçtu. Yan yatarak duran araç ise 34 YT 6813 plakalı panelvan araca çarptı. Kazayı göremeyen motosiklet sürücüsü ise yan yatan Kamyonete çarparak durabildi. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kaza sonucu yaralanan 4 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sonucu yoğun trafik kuyruğu oluşurken ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Olay anını gören Fatih Sakar, “Kamyonet ana yolda ilerliyordu, kırmızı bir araç kamyonete arkadan vurdu kamyonet de ana yoldan sekip aydınlatma direğine vurup yan yola düştü. Hatta arkasından onu takip eden bir motosiklet de enkaza vurdu. 2 veya 3 yaralı var, biri motosikletli, iki kişi de arabada varmış” dedi.

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