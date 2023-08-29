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  4. E-5 Karayolu’nda tehlikeli inatlaşma kamerada: Boş yolu paylaşamadılar

E-5 Karayolu’nda tehlikeli inatlaşma kamerada: Boş yolu paylaşamadılar

29.08.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-5 Karayolu’nda yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktu.

Bir sürücü zikzak çizerek diğer aracın önünü kesti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün E-5 Karayolu İncirli mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen iki araç boş yolda, yol verme tartışmasına girdi. İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti. Sürücülerden birisinin aracıyla diğer sürücünün önüne geçerek zikzak çizerek ilerlemesi hem kendi canını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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