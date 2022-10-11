E-Devlet'e girince fark etti! Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ı siyasi partiye üye yapmışlar: Keşke bana da haber verseydiniz…

Can Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Haberi olmadan siyasi parti üyeliği yapıldığını belirten belirten Yılmaz, duruma tepki gösterdi.

"SİZ DE E-DEVLET'E GİRİN BAKIN"

Büyük Birlik Partisi üyesi olduğunu gösteren, E-Devlet uygulamasından aldığı ekran görüntüsünü Twitter'dan paylaşan Can Yılmaz, "Siz de E-Devlet’e girip bakın bakalım, sizi hangi parti için uygun görmüş değerli yöneticiler? Hayırdır inşallah ! Keşke bana da haber verseydiniz… Kimlik bilgilerini de usulden sakladım, döner söylediğim için çoktan çaldırmış olabilirim." dedi.

Yılmaz, diğer bir tweetinde ise "Ben şanslıyım beni İstanbul’da tutmuşlar, yeğenim Mersin’e hiç gitmedi ama Mersin ‘de bir partiye gönül vermiş…" ifadelerini kullandı.



