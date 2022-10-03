Cem Yılmaz'dan Onur Şener cinayetine tepki: Kültür erozyonu sebebi olarak hep yanlış insanları hedef gösterenler...

Ankara’da çalıştığı eğlence yerinde, kamu kurumlarında çalışan üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'i ağır yaraladı. Müzisyen Onur Şener kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'de de yarışan Şener'in acımasızca katledilmesinin ardından ünlü isimlerden tepkiler geldi.

"ÇOK YAZIK OLDU, YA SABIR"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da vahşi cinayete tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşım yapan Yılmaz "Hayatını kaybeden müzisyen kardeşimin mekanı cennet olsun.Allah sevenlerine sabır versin. Kültür erozyonu sebebi olarak hep yanlış insanları hedef gösterenler acaba bu insanlık dışı olayda kimin insan kimin nasipsiz olduğunu görürler mi ? Çok yazık oldu.Ya sabır." ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT KONSER GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

Türkiye'nin konuştuğu cinayete tepki yağarken, bu akşam Kuruçeşme'de sahne alacak olan Haluk Levent, konserin gelirini Onur Şener'in küçük kızının eğitimi için harcanacağını açıkladı. Levent, Twitter sayfasından şu mesajı paylaştı:

"Bu akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da konserim var. Bu konserden tarafıma düşen gelir müzisyen kardeşim Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak. Bu akşam Onur Şeref için söyleyeceğiz şarkıları. Elimden başka bir şey gelmiyor :("



