YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. e-Devlet üzerinden 3 yılda 71 milyon kez soy araştırıldı

e-Devlet üzerinden 3 yılda 71 milyon kez soy araştırıldı

07.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, e-Devlet üzerinden "Alt-üst soy raporu" sorgulama hizmetinin başladığı 2018 yılından itibaren 71 milyon 337 bin 907 kere soy araştırıldı - 2018'de 31 milyon 937 bin 261, 2019'da 14 milyon 395 bin 787, 2020'de 19 milyon 669 bin 96, bu yıl 7 Şubat'a kadar ise 5 milyon 335 bin 763 "Alt-üst soy raporu" alındı

MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanlığınca e-Devlet uygulaması aracılığıyla verilen "Alt-üst soy raporu" hizmetinin başladığı 2018 yılından itibaren 71 milyon 337 bin 907 belge üretildi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Kasım 2017 tarih ve 30229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında değişikliğe gidilmişti. Değişiklikle fıkraya, "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir." hükmü eklenmişti.

Vatandaşların sadece ilçe nüfus müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri alt soy-üst soy raporu, kanun değişikliğiyle e-Devlet üzerinden de verilebilir hale geldi.

İnternetten 8 Şubat 2018'den itibaren alınmaya başlanan alt-üst soy raporu yoğun ilgi gördü. Raporun alındığı tarihin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen vatandaşların hizmete ilgisi devam ediyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uygulamanın başladığı ilk yıl 31 milyon 937 bin 261 kere soy araştırmak için e-Devlet üzerinden belge üretildi.

Uygulama çerçevesinde 2019'da 14 milyon 395 bin 787, 2020'de 19 milyon 669 bin 96, bu yıl 7 Şubat'a kadar ise 5 milyon 335 bin 763 olmak üzere 71 milyon 337 bin 907 kez soy araştırıldı.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:08
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Aktaş Eczanesi
Cankaya
Alpan Eczanesi
Cankaya
Ata Eczanesi
Cankaya
Belen Eczanesi
Cankaya
Halide Eczanesi
Cankaya
Sevin Eczanesi
Cankaya
Sibel Ersoy Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

TES-İŞ örgütlenme oranında tüm sendikaları geride bıraktı

TES-İŞ örgütlenme oranında tüm sendikaları geride bıraktı

TBB Başkanı Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Koosha ile görüştü

TBB Başkanı Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Koosha ile görüştü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu Muğla'da düzenlenecek

Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu Muğla'da düzenlenecek

Alp Disiplini ve Minikler Festivali Kayseri'de düzenlenecek

Alp Disiplini ve Minikler Festivali Kayseri'de düzenlenecek

GELARD, mimarlık bölümü öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verecek

GELARD, mimarlık bölümü öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.