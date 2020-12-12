YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. E-Kitap koleksiyonu kullanımda

E-Kitap koleksiyonu kullanımda

ANTALYA HABERLERİ  | 12.12.2020 10:47 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi E-Kitap koleksiyonu kutuphaneler.antalya.bel.tr adresinden vatandaşların hizmetine sunuldu.Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi koşullarında kütüphane hizmetlerinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar kapsamında elektronik kütüphanecilik hizmetini vatandaşların kullanımına açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi E-Kitap koleksiyonu kutuphaneler.antalya.bel.tr adresinden vatandaşların hizmetine sunuldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi koşullarında kütüphane hizmetlerinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar kapsamında elektronik kütüphanecilik hizmetini vatandaşların kullanımına açtı. “Türkiye’nin en seçkin yayınevleri parmaklarınızın ucunda” sloganıyla kullanıma açılan E-Kitap koleksiyonu, okurlara ev rahatlığında kitap okuma ayrıcalığı sunuyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, vatandaşların kutuphaneler.antalya.bel.tr adresinden üyelik yaparak kütüphaneye gitmeden kütüphanelerdeki kitaplardan faydalanabileceğini belirtti. Vatandaşların 0 (242) 238 52 71 numaradan bilgi alabileceği de bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Antalya Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
12:56
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Cumartesi

Aslıhan Eczanesi
Muratpasa
Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Işın Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Tabiat Eczanesi
Muratpasa
Kolsuz Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.