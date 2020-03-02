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E-KPSS’ye hazırlık kursu başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.03.2020 15:51 | Son Güncelleme

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi tarafından Nisan ayında gerçekleştirilecek olan E-KPSS için evet halk eğitim işbirliğinde hazırlık kursu başlatıldığını söyledi.Engellilere hazırlık kursuna katılmaları çağrısında bulunan Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, şunları kaydetti."Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak bilindiği gibi her yıl engellilere düzenlenen E-KPSS kursu için hazırlık kursu açıyoruz.

E-KPSS’ye hazırlık kursu başladı

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi tarafından Nisan ayında gerçekleştirilecek olan E-KPSS için evet halk eğitim işbirliğinde hazırlık kursu başlatıldığını söyledi.
Engellilere hazırlık kursuna katılmaları çağrısında bulunan Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, şunları kaydetti.
"Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak bilindiği gibi her yıl engellilere düzenlenen E-KPSS kursu için hazırlık kursu açıyoruz. İlimizde bu sınava girecek olan engellilerin bilgi yönünden daha iyi hazırlanmaları aşamasında bu kursa katılmalarını istiyoruz. Bu yıl bu zamana kadar yaptığımız kurslardan aldığımız iyi sonuçlara istinaden bu kursu tekrar bu yıl da açmak için gerekli girişimleri yaptık. Milli Eğitim Halk Eğitim merkezi ile yapmış olduğumuz istişare sonucu bu kursla ilgili bütün hazırlığı yaptık. Ancak bugüne kadar bu kursu düzenleyecek yer bulmamızdan dolayı biraz gecikme oldu. Ama bugün itibarıyla bu kursu başlatmış bulunmaktayız. Milli Eğitim’e bağlı özel eğitim okulunda yani Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün yeni binasının yanında bulunan özel eğitim okulunda bir sınıf açarak bu kurs bugün başladı. Ben buradan bütün engelli arkadaşlarımıza bu kursa katılmak isteyenler başvuran bilir. Kursa lise ön lisans ve lisans mezunları biliyorsunuz E-KPSS ye giriyor. İlkokul ve ortaokul mezunları bu sınava giremediği için onların bu kursa başvurmaları gerekiyor.Bu kursa katılmak isteyen engelli lise ve ön lisans lisans mezunu engelli arkadaşlar halk eğitim merkezine giderek müracaat edebilirler ve bu kursa katılabilirler. Ben bu aşamada tekrar bütün adayı arkadaşlarımıza engelli arkadaşlarımıza katılacakları E-KPSS için de büyük başarılar diliyorum."

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