e-ticaretle birlikte kargo sektörü büyüyor

İSTANBUL (AA) - GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, "Şirketimizin, Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden olma hedefine önem veriyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile bu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm ticari faaliyetlerin önemli oyuncularından biri olan kargo, kurye ve dağıtım sektörü, son yıllarda yakaladığı teknolojik dönüşüm ve e-ticaretin yaşadığı yukarı yönlü ivme ile ticari faaliyetlerin olmazsa olmaz kilit oyuncusu oldu. GKN Kargo da e-ticaretin bu denli yaygınlaşmasıyla birlikte yoğun bir tempoyla çalışıyor. e-ticaret ürünlerini satın alan bireysel müşterilerin de kargo şirketleriyle ilişkisi arttı. Bu durumda müşterilerin beklentileri de yükselmeye başladı.

Yapılan araştırmalara göre, kargo şirketlerinden beklentiler her geçen gün artıyor. Özellikle artık bireysel müşterilerle de ilişkileri çok doğrudan olan kargo şirketleri, bu konularda zaman zaman problemler yaşarken, yoğun talebe yönelik hizmetlerinin kalitesi bu durumdan doğrudan etkileniyor.

GKN Kargo, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) onaylı yetki belgesi aldı. GKN Kargo, böylece Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketlerinin sahip olduğu bu belgeyle birlikte yaptığı yatırımları gözler önüne seriyor.

GKN Kargo'nun Türkiye genelinde 80'in üzerinde acentesi bulunuyor. Şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 120 acenteye çıkarmayı hedefliyor.

- "Biz beklemeyi sevmiyoruz, bekletmeyi de sevmiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, bireysel müşterilerin beklentilerini anlamak ve bu konu üzerinde yatırım yapmak için yoğun araştırmalar yaptıklarını belirterek, "Bireysel müşteriler en çok beklemekten şikayetçi. Biz beklemeyi sevmiyoruz, bekletmeyi de sevmiyoruz. Bu yüzden tüm iş ortaklarımıza ve müşterilerimize zamanında gitmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kargolarının sağlam gelmesi ve kargo şirketlerine ulaşılabilir olmanın önemini vurgulayan Akyürek, yatırımlarını doğrudan müşteri odaklı yaptıklarını bildirdi.

Akyürek, "GKN Kargo, satıcı ve alıcı arasındaki güven ve emanetin sahibi. Biz bu emanetleri sahipleniyoruz. Kargolarımızı güvenle taşımak öncelikli hedeflerimizden. Şeffaf ve ulaşılabilir olmak adına da gerek sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerek çağrı merkezlerimizden müşterilerimizle doğrudan iletişim kurma konusunda kararlıyız. Şirketimizin, Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden olma hedefine önem veriyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile bu hedefimize her geçen gün yaklaşıyoruz. Yatırımlarımız müşteri memnuniyeti odaklı. Çünkü biz hangi yatırımı yaparsak yapalım iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin memnuniyet duyması bizim için en büyük ödül." değerlendirmesinde bulundu.

