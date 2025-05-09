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E-YDS nedir? E-YDS başvurusu nasıl yapılır?

Son yıllarda birçok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir. Günümüzde de günlük hayatı kolaylaştıran sanal ortamlar sayesinde alışverişten resmi işlemlere birçok konuda daha pratik ve daha hızlı sonuç elde etmek mümkün hale gelmiştir.

E-YDS nedir? E-YDS başvurusu nasıl yapılır?
Ferhan Petek

Teknolojik gelişmeler ve internetin hayatın her alanında kullanılır hale gelmesi ile birlikte birçok resmi işlem devlet dairesine şahsen gidilmeden uzaktan, internet üzerinden yapılabilir hale gelmiştir. Eğitim sistemi de bu sayede güncellenmiş ve uzaktan eğitim alanı gelişmiştir. Ayrıca eğitim alanında da birçok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir.

E-YDS nedir?

E-YDS’nın açılımı Elektronik Yabancı Dil Sınavı’dır. Bu sistem ilk kez 2014 yılında uygulanmaya başlanmıştır. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen ve denetlenen bu e-YDS, Yabancı Dil Sınavı’nın elektronik ortamdaki bir türevi olarak uygulanan bir sınav sistemidir.

Toplam olarak 80 adet sorudan oluşan Elektronik Yabancı Dil sınavı için verilen yanıt süresi 180 dakika yani 3 saat olarak belirlenmiştir. Elektronik olan sınavda normal Yabancı Dil Sınavı’ndan soru türü ve içeriği olarak bir fark görülmemektedir. İki sınavda da dilbilgisi, çeviri, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerini değerlendiren sorular bulunmaktadır.

E-YDS başvurusu nasıl yapılır?

Sınava girmek isteyen kişiler bunun için öncelikli olarak e-YDS başvurusu yapmalıdır. Başvuru için son gün ve saatleri takip etmek önem arz etmektedir. Tarih ve başvurular hakkında ayrıntılı bilgiler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne ait resmi internet sitesinde açıklanmaktadır.

Sınav için adaylar belirlenen saatlerde sınav merkezinde olmak zorundadır. Aksi takdirde gözetmenlerin sınava almama yetkisi bulunur.

Başvurular ise verilen saat ve tarihte site üzerinden yapılmalıdır. Sınava alınacak olan aday sayısı elektronik sınav uygulama binalarının kapasiteleri ile sınırlandırıldığı için bu sınavın kontenjanı her şehir için belirlenmiş ve sitede açıklanmıştır.

Elektronik yabancı dil sınavında belli konu başlıkları altında sorular sorulmaktadır. Bu sorular ve başlıklar şöyledir:

  • Çeviri soruları
  • Cloze (boşluk doldurma) test soruları
  • Kelime soruları
  • Paragraf soruları
  • Yakın anlamlı cümle soruları
  • Paragraf tamamlama soruları
  • Cümle tamamlama soruları
  • Anlatım bütünlüğünü bozan cümle soruları

Bu sınav 10 farklı dil için düzenlenmektedir ve yıl içinde toplam 10 veya 15 kez gerçekleştirilmektedir. ÖSYM sitesinin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapılabilir ve gerçekleştirilen başvurular bu sayfadan takip edilebilir. Sitedeki e-işlemler menüsü altından gerekli bilgilere ulaşılabilir. Gerekli ödemeler de yine bu menü üzerinden yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
YDS
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