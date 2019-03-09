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E3 2019 hayli sönük geçeceğe benziyor

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TEKNOLOJİ  | 09.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Her yıl pek çok duyuru E3 esnasında yapılıyor. Hatta bu nesildeki konsollar PS4 ve Xbox One de 2013 E3’te resmiyet kazanmıştı. Muhtemelen yeni nesil konsollar da 2020 yılında gerçekleşecek olan E3’te duyurulacak. Zira bu seneki E3 için Sony şimdiden beyaz bayrağı çekti.

E3 2019 hayli sönük geçeceğe benziyor

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Sony, E3 2019’a katılmayacağını açıklamıştı. Muhtemelen bu neslin sonuna gelindiği için Sony PS4’e özel yeni yapımlar duyurmayacak. Doğal olarak E3’e katılmasının da bir anlamı yok.

Görünen o ki bu neslin sonuna gelinmiş olması, üçüncü parti yapımcıları da etkiliyor. Zira oyun sektörünün önemli isimlerinden biri olan EA de E3 2019 ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
EA her E3 öncesinde düzenlediği basın konferansının E3 2019 öncesinde düzenlenmeyeceğini duyurdu. Basın konferansının yerini canlı yayınlar ve çeşitli etkinlikler alacak.

Sonuç olarak bu seneki E3 diğer yılların aksine çok daha sönük geçeceğe benziyor. Fakat bunun telafisi önümüzdeki yıl olacaktır. Zira yeni nesil konsolların E3 2020’de tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Muhtemelen bu konsollara özel çıkış oyunları da önümüzdeki yıl tanıtılacaktır. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
E3 E3 2019 PS4 xbox one

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