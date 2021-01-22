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EBA çekimlerine Kdz. Ereğli’den de İngilizce öğretmeni katıldı

22.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesinde görev yapan İngilizce öğretmeni Nebahat Çankırlı EBA Akademik Destek portalında ders anlatımı için çekimlere katıldı.Koronavirüs salgını kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere online ders anlatımı sürüyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesinde görev yapan İngilizce öğretmeni Nebahat Çankırlı EBA Akademik Destek portalında ders anlatımı için çekimlere katıldı.
Koronavirüs salgını kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilere online ders anlatımı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi’nde görev yapan yapan İngilizce öğretmeni Nebahat Çankırlı ile Ankara’da EBA çekimleri gerçekleştirildi.
Çankırlı, EBA Akademik Destek portalında Dil sınıfı öğrencilerine yönelik konu anlatımı, soru çözümü ve ders içerikleri ile anlatımda bulundu.
EBA Akademik Destek portalına katılan İngilizce öğretmeni Nebahat Çankırlı gurur duyduğunu belirterek;
“EBA Akademik Destek Bölümünde Dil sınıflarına yönelik konu anlatımı, soru çözümü ve içeriklerimizin çekimlerimize başladık. Bakanlığımız tarafından yürütülen büyük ve kapsamlı bir projede yer almanın, bir ilki başarmanın gururu paha biçilemez. İlimizi, ilçemizi ve bünyesinde çalışmaktan her zaman onur duyduğum Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesini temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum.” İfadelerini kullandı.

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