YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. EBA TV’yi izleyemeyen öğrenci Yağmur Uğur’un yardımına koştular

EBA TV’yi izleyemeyen öğrenci Yağmur Uğur’un yardımına koştular

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.03.2020 11:13 | Son Güncelleme

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan; gelen talep üzerine 9 yaşında öğrenci yağmur Uğur’un televizyonuna, dersini takip etmesi için evine ekip göndererek ‘EBA TV’ yükletti.Yağmur Uğur; televizyonunda ‘EBA TV olmadığından derslerine çalışamayınca aile büyükleri bağlı oldukları İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan’dan yardım talebinde bulundular.

EBA TV’yi izleyemeyen öğrenci Yağmur Uğur’un yardımına koştular

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan; gelen talep üzerine 9 yaşında öğrenci yağmur Uğur’un televizyonuna, dersini takip etmesi için evine ekip göndererek ‘EBA TV’ yükletti.
Yağmur Uğur; televizyonunda ‘EBA TV olmadığından derslerine çalışamayınca aile büyükleri bağlı oldukları İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan’dan yardım talebinde bulundular. Muhtar Hüseyin Alparslan bu durumu Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan’a bildirdi. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan; 20 dakika içinde öğrencinin evine bir ekip göndererek, öğrencinin televizyonuna ‘EBA TV’ yükletti. Öğrenci Yağmur Uğur, televizyondan derslerini ‘EBA TV’den izleyerek derslerine çalışmaya başladı. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan’ın bu örnek davranışı çevrede taktirle karşılandı.

EBA TV’yi izleyemeyen öğrenci Yağmur Uğur’un yardımına koştular

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:24
Yatsı
20:43

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Aslantaş Eczanesi
Tepebasi
Defne Eczanesi
Odunpazari
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Sunay Eczanesi
Tepebasi
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.