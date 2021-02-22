YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Ebe hemşire görevli gittiği Bangladeş de hayatını kaybetti

Ebe hemşire görevli gittiği Bangladeş de hayatını kaybetti

22.02.2021 12:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ebe hemşire görevli gittiği Bangladeş de hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesinde 20 yıldır ebe hemşire olarak görev yapan Serpil Ertuğbay, görevli olarak gittiği Bangladeş’te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Serpil Ertuğbay 2000 yılından bu yana Bozüyük Devlet Hastanesinde ebe hemşire olarak başarıyla görev yaptı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesinde 20 yıldır ebe hemşire olarak görev yapan Serpil Ertuğbay, görevli olarak gittiği Bangladeş’te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Serpil Ertuğbay 2000 yılından bu yana Bozüyük Devlet Hastanesinde ebe hemşire olarak başarıyla görev yaptı. 20 yılık Bozüyük serüveninin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş’e yapılan Ertuğbay, Halk Cumhuriyeti İnsani ve Teknik Yardım amaçlı uygulama hastanesine gönüllü olarak gitmek için başvuru yaptı ve başvurusunun kabul edilmesi sonrasında da yaklaşık bir ay önce Bangladeş’e gitti. Ertuğbay, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrasında 44 yaşında hayatını kaybetti. Serpil Ertuğbay’ın cenazesinin Çarşamba günü yurda geleceği ve memleketi Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.
Serpil Ertuğbay’ın zamansız ölümü Bozüyük’teki meslektaşları ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Bilecik Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:37
Öğle
13:19
İkindi
16:20
Akşam
18:50
Yatsı
20:08

Bilecik Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Dolunay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
220220211830230220210830nobetci
Dolunay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
220220211830230220210830nobetci
Dolunay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
220220211830230220210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini usulsüz kullan sürücülere ceza yağdı

ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini usulsüz kullan sürücülere ceza yağdı

50 yıl sonra çömlek atölyesi üretime başladı

50 yıl sonra çömlek atölyesi üretime başladı

24 saat aralıksız nöbet tutuluyor

24 saat aralıksız nöbet tutuluyor

Lojistik cep destek deposunda inceleme

Lojistik cep destek deposunda inceleme

İl Müftüsünden ’hayırlı olsun’ ziyareti

İl Müftüsünden ’hayırlı olsun’ ziyareti

Bilecik’te kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

Bilecik’te kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.