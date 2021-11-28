Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 3 ilçenin sınırlarında bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın çıktı.

Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyünde göl kıyılarında bulunan sazlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Çay ve Bolvadin ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanıyor.



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