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Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

28.11.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 3 ilçenin sınırlarında bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın çıktı.

Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyünde göl kıyılarında bulunan sazlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Çay ve Bolvadin ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanıyor.

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