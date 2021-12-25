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Ebeveynini kaybetmiş çocukları desteklemek için özel rehber

25.12.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi"nde, ebeveynini kaybetmiş çocuklara bu durumun nasıl açıklanacağı ve yas sürecinde verilebilecek desteklerle ilgili öneriler, yaş gruplarına göre anlatıldı - Rehberde, çocukların, ebeveynlerinin cenaze törenine katılmasının engellenmemesi gerektiği belirtildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ebeveyn kaybı yaşamış çocukların bakım ve sorumluluğunu üstlenen kişilere yönelik, ölüm ve yas sürecinde yaşanabilecek sorunların aşılması için öneriler ve sunulan hizmetlerle ilgili bilgileri içeren rehber hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi"nin ön sözünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın ifadelerine yer verildi.

Yanık, hazırlanan rehberle ebeveyn kaybı yaşamış çocukların ailelerinin, onların eğitiminden sorumlu kişilerin ve kuruluşlarda çalışanların sağlıklı ve doğru yaklaşıma sahip olmalarının amaçlandığını belirtti.

Çalışmanın içeriğinde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara sunulan hizmetlere, vefat durumunda yapılacak işlemlere ve yas sürecinde çocuklara yaklaşım ilkelerine ilişkin bilgilerin yer aldığını aktaran Yanık, "Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımızın aileleri ve bu çocuklarla çalışan personelimiz için bir başvuru kaynağı niteliğinde hazırlanan bu rehberin çocuklarımızın hayatına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Öneriler yaş gruplarına göre sıralandı

Açıklamaya göre, rehberde, çocukların yaşlarına göre gelişim özellikleri ve hangi dönemlerde nasıl tepkiler gösterebilecekleri anlatılarak, ebeveynini kaybetmiş çocuklara bu durumun nasıl açıklanacağı ve yas sürecinde verilebilecek desteklerle ilgili öneriler, yaş gruplarına göre sıralandı.

Çocukların, ebeveynlerinin cenaze törenine katılmasının engellenmemesi gerektiği vurgulanan rehberde, "Burada yapılması gereken yaş ve gelişim düzeyine göre çocuklara kısaca bilgi vererek onları bu törene hazırlamaktır." önerisinde bulunuldu.

Yetişkinlerin de bu süreçte kendilerine zaman ayırmaları gerektiği aktarılarak, "Yas sürecindeki bir çocuğa ve gence ebeveynlik yapıyorsanız onlara yardımcı olmanın en iyi yolu kendinize bakmaktır." ifadesi kullanıldı.

Ebeveynini kaybetmiş çocukların velayet, vesayet, vasi, miras ve haklarının korunması gibi yasal hakları konusunda da bilgilendirme yapılan rehberde, bakanlığın sunduğu hizmetler paylaşıldı.

- Başvuru yapılabilecek kurumlara da yer verildi

Rehberde, Bakanlığın Öksüz ve Yetim Yardımı Programı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımı Programı, Evde Engelli Bakım Ücreti, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Alo 144 Sosyal Yardım Hattı hizmetleri ile ayrıca şehit çocuklarına yönelik birçok imkan ve haklar bulunduğu kaydedilerek, bu konularda ayrıntılı bilgi verildi.

Ebeveynini kaybetmiş çocuklarla ilgili başvuru yapılabilecek kurumlar ve iletişim bilgilerine de yer verilen rehberde, şu önerilerde bulunuldu:

"Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ihtiyaç duydukları yardımlara ulaşmaları noktasında sorumluluk alabiliriz.

Bütün çocuklara karşı güler yüzlü olabiliriz. Her çocuk, kendisini seven ve koruyan bir aile yanında yaşamayı hak etmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar bulunmaktadır. Ebeveynlerinden yoksun bir şekilde yaşayan bu çocuklara koruyucu aile olabiliriz. Bu konuda, bulunduğumuz ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvuru yapabiliriz.

Devlet koruması altındakiler dahil olmak üzere ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ailelerine gönüllü/ kardeş aile olabiliriz.

Uzmanlık ve ilgi alanımız çerçevesinde, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ve ailelerine psikososyal ve hukuki destek sunabiliriz.

Ulusal ve uluslararası düzeyde, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkı sunabiliriz."

Rehbere, "https://www.aile.gov.tr/ebeveyn-kaybi-yasamis-cocuklari-destekleme/" adresinden ulaşılabilecek.

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