YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ebeveynlere ’Çocuğa Sınır Koyma’ eğitimi

Ebeveynlere ’Çocuğa Sınır Koyma’ eğitimi

MUĞLA HABERLERİ  | 09.03.2020 14:40 | Son Güncelleme

-Menteşe Belediyesi tarafından 3-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere ‘Çocuğunuza Sınır Koyma’ eğitimi verildi.Menteşe Belediyesi Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezinde Uzman Psikolog Ezgi Melike Alpez tarafından 3-6 yaş arası çocuğu olanlara yönelik verilen eğitimle ebeveynlere ‘Çocuklara Sınır Koyma’ başlığı altında; sınır koymanın amacı, yöntemleri, bu süreçte karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları ile ilgili bilgiler aktarıldı.Verilen eğitim ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz.

-Menteşe Belediyesi tarafından 3-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere ‘Çocuğunuza Sınır Koyma’ eğitimi verildi.
Menteşe Belediyesi Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezinde Uzman Psikolog Ezgi Melike Alpez tarafından 3-6 yaş arası çocuğu olanlara yönelik verilen eğitimle ebeveynlere ‘Çocuklara Sınır Koyma’ başlığı altında; sınır koymanın amacı, yöntemleri, bu süreçte karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları ile ilgili bilgiler aktarıldı.
Verilen eğitim ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların doğru ve korunaklı bir şekilde yetiştirilmesi de bizlerin temel görevleri arasında yer alıyor. Ebeveynlerimizin en çok sorun yaşadıkları konu olan çocuğa sınır koyma konusundaki bu eğitim bu yüzden çok önemli. Amacımız ebeveynleri bilgilendirmek ve çocuk yetiştirirken daha hassas ve bilinçli olmalarını sağlamaktır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulunduNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

Elazığ'da pideye gizlenmiş toz esrar ele geçirildi

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

İş insanı Serdar Bahçivan ihracat sayısını yükseltmeyi hedefliyor

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü’ne özel resim sergisi

Esenler Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü’ne özel resim sergisi

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:19
Öğle
13:22
İkindi
16:40
Akşam
19:15
Yatsı
20:29

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı

Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Dalaman’da doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Marmaris Azmak Deresi’nde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

Muğla'da yemek yaparken vücudu yanan kadın ambulans uçakla nakledildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.