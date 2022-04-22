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Ebru Gündeş Antalya'da otelle anlaştı! Alacağı ücret gündemde

22.04.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde eski eşi Rıza Sarraf'ın Petek Dinçöz ile aşkı gündemde olan Ebru Gündeş kendini işe verdi. Aşk iddialarıyla sık sık adından söz ettiren Gündeş iddialara yanıt vermiyor. Yaz ayı için anlaşmalar yapan Gündeş şimdi de alacağı para ile gündemde...

Ebru Gündeş Antalya'da otelle anlaştı! Alacağı ücret gündemde

Rıza Sarraf ile boşandıktan sonra adı sık sık farklı isimlerle aşk iddialarına karışan Ebru Gündeş bu iddialara dair açıklama yapmıyor. Kendini işine adayan Ebru Gündeş yaz sezonu boyunca Antalya'daki bir otelde sahne almak için anlaşma imzaladı. Ebru Gündeş 1 Temmuz'da konser maratonuna başlayacak.

Temmuz, Ağustos ve Eylül'de otelde sahne alacak olan Ebru Gündeş, 16 Eylül'de oteldeki son sahnesini yapacak. Akşam'ın iddiasına göre; Antalya'da toplam 8 konser için sahne alacak olan Ebru Gündeş'in 10'ar milyon TL kazanacağı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

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Ebru Gündeş Petek Dinçöz
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