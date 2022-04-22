Ebru Gündeş Antalya'da otelle anlaştı! Alacağı ücret gündemde

Rıza Sarraf ile boşandıktan sonra adı sık sık farklı isimlerle aşk iddialarına karışan Ebru Gündeş bu iddialara dair açıklama yapmıyor. Kendini işine adayan Ebru Gündeş yaz sezonu boyunca Antalya'daki bir otelde sahne almak için anlaşma imzaladı. Ebru Gündeş 1 Temmuz'da konser maratonuna başlayacak.

Temmuz, Ağustos ve Eylül'de otelde sahne alacak olan Ebru Gündeş, 16 Eylül'de oteldeki son sahnesini yapacak. Akşam'ın iddiasına göre; Antalya'da toplam 8 konser için sahne alacak olan Ebru Gündeş'in 10'ar milyon TL kazanacağı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

