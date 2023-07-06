Ebru Gündeş eski kocası Reza Zarrab'ın eski nişanlısı Günel'in işlerini mi engelliyor? "Sen kötü kalplisin"

Reza Zarrab ve Azeri güzeli Günel'in ilişkisinin Ebru Gündeş yüzünden bitmesi yıllardır konuşulur. Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş ile aldattığını öğrenen ve Azeri kızı Günel bu konuda zaman zaman imalı açıklamalar da bulunur.

yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş ile aldattığını öğrenmişti. İhanetle sarsılan Günel, yaptığı açıklamada "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim" demişti.

GÜNEL EN SONUNDA PATLADI

Ancak bu sefer estetikle değişimiyle adından söz ettiren Günel olay bir paylaşımda bulundu.

Şarkıcı Azerbaycan'da vereceği bir konserinin Ebru Gündeş tarafından engellendiğini ileri sürdü.

Günel, "25 yıllık sanat hayatımda kimseyi kıskanmadım, rızkını kesmedim. Neyin havasındasın? Olan olmuş, geçen geçmiş. Kötü kalplisin, korktun" dedi.

"BU KAÇINCI KÖTÜLÜĞÜN?"

"Tecrübeli yılların şarkıcısı ne oldu? Davet edildin? Korktun mu? Korkma biz misafirperver halkız. Gelen misafire kötülük etmeyiz" diyen şarkıcı şunları söyledi:

"Azerbaycan halkı olarak bilirsin… Geçmiş adı üstünde geçmiş? Ben rahatsız olmadım senden? Senin ekibin 25-30 fark etmez benim ekibim 15 kişi... Benimle beraber ekmek parası kazanıyor hiç mi vicdanı sızlamaz insanın tabi insan olanın? Davet edilir, sanatçı gelir herkes işinde gücünde. Engel olmak büyük günah. Bu kaçıncı kötülüğün? Günahlarının cezasını Allah'a havale ettim. Kim bana ne yanlışı varsa Allah'ımdan bulsun. Amin... Bu sahne 3 Temmuz sahnemiz... Aslı da olacak olan 4 Temmuz'du! Rahatsızlık duymuş aynı sahnede olmak istememişmiş… Ama birinci belli ikinci kim? Devam..."



