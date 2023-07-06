Aleyna Tilki bikinisiyle kumlara uzanıp poz verdi

Çocuk havuzunda coşan ve o anları da sosyal medyada hesabında paylaşan Aleyna Tilki'nin o anları ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Aleyna Tilki tatilden pozlarını paylaşmaya devam etti. Ailesiyle bir süre ülkeyi terk eden Tilki zaman zaman Türkiye'ye dönüyor.

Kısa bir tatil yapan şarkıcı pozlarıyla yine adından söz ettirdi. Tilki playboy tavşanı detaylı bikinisiyle poz vermek için kumlara uzandı. O anları görenler "Poz için garip garip hareketler" yorumlarından bulundu.



Aleyna Tilki'nin kardeşi geçtiğimiz günlerde klibi yüzünden eleştiriler almıştı.



