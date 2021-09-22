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Ebru Gündeş'li O Ses Türkiye'den ilk kare! Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştı

22.09.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye’nin çekimleri başladı, Acun Ilıcalı ilk paylaşımı yaptı. Hadise'nin gidişi sonrası jüriye Ebru Gündeş dahil oldu. Murat Boz ile Beyazıt Öztürk’ün yanı sıra bu sezonun sürpriz diğer ünlüsü ise Oğuzhan Koç.

Ebru Gündeş'li O Ses Türkiye'den ilk kare! Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştı

O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken jüri üyelerindeki yeni isimler de merak ediliyordu. Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi.

O Ses Türkiye’nin çekimleri başladı, Acun Ilıcalı ilk paylaşımı yaptı. Hadise'nin gidişi sonrası jüriye Ebru Gündeş dahil oldu.

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O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılmıştı. Ilıcalı programda O Ses Türkiye'ye dair önemli açıklamalar yaparak "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" demişti.


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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştıAcun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştı
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O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Ebru Gündeş Hadise
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