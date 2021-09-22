Ebru Gündeş'li O Ses Türkiye'den ilk kare! Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini paylaştı

O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken jüri üyelerindeki yeni isimler de merak ediliyordu. Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi.

O Ses Türkiye’nin çekimleri başladı, Acun Ilıcalı ilk paylaşımı yaptı. Hadise'nin gidişi sonrası jüriye Ebru Gündeş dahil oldu.

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılmıştı. Ilıcalı programda O Ses Türkiye'ye dair önemli açıklamalar yaparak "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz" demişti.



