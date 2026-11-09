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Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem aşkını ilan etti! Sevgilisi tanıdık çıktı

"Altı Üstü İstanbul" dizisinde Naz karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem aşkını ilan etti. Elçin Zehra İrem, Instagram hesabındn paylaştığı kareyle Tolga Kandemir’le aşk yaşadığını duyurdu.

Altı Üstü İstanbul'un Naz'ı Elçin Zehra İrem aşkını ilan etti! Sevgilisi tanıdık çıktı
Nebahat Kübra Akalın

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da rol alan ve son dönemde adından söz ettiren Elçin Zehra İrem özel hayatıyla da merak ediliyor.

Rol arkadaşı Rahimcan Kapkap ile anılan Elin Zehra İrem'in sevgilisini ortaya çıktı. Güzel oyuncu sonunda aşkını ilan etti.

Altı Üstü İstanbul un Naz ı Elçin Zehra İrem aşkını ilan etti! Sevgilisi tanıdık çıktı 1

Elçin Zehra İrem ve Tolga Kandemir aşk yaşıyor. Güzel oyuncu sevgilisiyle aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ve Arka Sokaklar ile tanınan Tolga Kandemir ile aşk yaşayan İrem'e beğeni yağdı. Pozlarına "Çok yakışıyorlar" yorumu yapan takipçileri kalp emojileri de yağdırdı.
Altı Üstü İstanbul un Naz ı Elçin Zehra İrem aşkını ilan etti! Sevgilisi tanıdık çıktı 2

ELÇİN ZEHRA İREM KAÇ YAŞINDA?

Elçin Zehra İrem'in özel hayatı kadar yaşı da merak ediliyor. Elçin Zehra İrem 1 Ocak 2002 İstanbul doğumlu.

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Anahtar Kelimeler:
Elçin Zehra İrem
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