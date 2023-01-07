MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Gündeş'ten Melike Şahin yorumu!

Ebru Gündeş'ten Melike Şahin yorumu!

07.01.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş, 1999'da albüm tanıtımı esnasında beyin kanaması geçirmişti. Bu anlar kameralar tarafından kayda da alınmıştı. Melike Şahin, konserinde Gündeş'in ölümün eşiğinden döndüğü 'Dön Ne Olur' şarkısını seslendirdi. Sosyal medya hesabından meslektaşının videosunu paylaşan Gündeş'ten duygu yüklü bir yorum geldi.

Ebru Gündeş'ten Melike Şahin yorumu!

Güçlü sesi ve şarkılarıyla son yıllara damga vuran Melike Şahin, konserinde Ebru Gündeş'in dillerden düşmeyen "Dön Ne Olur" şarkısını seslendirdi. Şahin'in performansına Ebru Gündeş'ten yorum gecikmedi.

"BU ŞARKIDAN NE KADAR ETKİLENDİĞİMİ BİLİYORSUNUZ"

1999 yılında "Dön Ne Olur" albüm tanıtımında kameralar karşısında beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş, kendisini için çok anlamlı olan şarkısını okuyan Melike Şahin'e destek oldu. Şahin'in şarkıyı söylediği anları Instagram hesabından paylaşan Ebru Gündeş, "Bu şarkıdan ne kadar etkilendiğimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Sesinize ve emeğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

melike-sahin-don-ne-olur-sarkisini-soyledi-ebru-15544758_9935_m

ŞARKI TANITIMINDA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 1999 yılında "Dön Ne Olur" isimli albümünün tanıtımı sırasında kameraların karşısında beyin kanaması geçirmişti. Ölümün eşiğinden dönen Gündeş'in kamera önünde beyin kanaması geçirdiği an dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçti.
melike-sahin-don-ne-olur-sarkisini-soyledi-ebru-15544758_277_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcı Doğuş'un babalık testi sonucu belli oldu! Şarkıcı Doğuş'un babalık testi sonucu belli oldu!
Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor! Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!
Yalı Çapkını'ndan aldığı ücret dudak uçuklattı!Yalı Çapkını'ndan aldığı ücret dudak uçuklattı!
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Melike Şahin altın dolar altın fiyatları ne altın fiyatları ne olur altın ve dolar dolar altın dolar ne olur dolar ve altın dolar ve altın fiyatları para piyasaları dolar euro dolar euro paritesi altındaki son durum altın p altın ve dolar ne olur

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

‘Sanat eseri' gibi satış! TOGG’un fiyatı için hesaplar değişti

‘Sanat eseri' gibi satış! TOGG’un fiyatı için hesaplar değişti

Memurdan alınacak yemek bedeli belli oldu! Günlük 18,59 TLkesilecek

Memurdan alınacak yemek bedeli belli oldu! Günlük 18,59 TLkesilecek

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

EYT’de bu tuzağa dikkat! 500 TL ile 5 bin TL arasında para istiyorlar!

EYT’de bu tuzağa dikkat! 500 TL ile 5 bin TL arasında para istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.