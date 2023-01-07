Ebru Gündeş'ten Melike Şahin yorumu!

Güçlü sesi ve şarkılarıyla son yıllara damga vuran Melike Şahin, konserinde Ebru Gündeş'in dillerden düşmeyen "Dön Ne Olur" şarkısını seslendirdi. Şahin'in performansına Ebru Gündeş'ten yorum gecikmedi.

"BU ŞARKIDAN NE KADAR ETKİLENDİĞİMİ BİLİYORSUNUZ"

1999 yılında "Dön Ne Olur" albüm tanıtımında kameralar karşısında beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş, kendisini için çok anlamlı olan şarkısını okuyan Melike Şahin'e destek oldu. Şahin'in şarkıyı söylediği anları Instagram hesabından paylaşan Ebru Gündeş, "Bu şarkıdan ne kadar etkilendiğimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Sesinize ve emeğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

ŞARKI TANITIMINDA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, 1999 yılında "Dön Ne Olur" isimli albümünün tanıtımı sırasında kameraların karşısında beyin kanaması geçirmişti. Ölümün eşiğinden dönen Gündeş'in kamera önünde beyin kanaması geçirdiği an dünyadaki tek örnek olarak literatüre geçti.





