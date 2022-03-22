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Ebru Polat Bahar Candan'a 10 bin TL'lik dava açtı, ortalık karıştı! "Para koparmak derdinde..."

22.03.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber sunucuları Bahar Candan ve Ebru Polat birbirine girdi. Ebru Polat Bahar Candan'a dava açınca ortalık karıştı. Bahar Candan ağlayarak bağırmaya başladı ve "Ona dava aç, şuna dava aç. Para koparmak derdinde insanlar. IBAN at hesabına atıyorum" dedi. Ebru Polat yayına terk etti.

Ebru Polat Bahar Candan'a 10 bin TL'lik dava açtı, ortalık karıştı! "Para koparmak derdinde..."

Ebru Polat ile Bahar Candan arasındaki gerginlik gitmiyor. Her yayında kavga eden ikili davalık oldu.
Ebru Polat kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Bahar Candan’a tazminat davası açtı. Bahar Candan “Ebru Polat bana dava açmış. Ebru’ya bir teklifim var” diyince Ebru Polat, “Ben canlı yayında konuşmam şu anda suç işliyorsun” dedi.

Bahar Candan avukatın istediği 10 bin TL'yi hayvanlara mama alarak ödemek isteyince Ebru Polat sinirlendi.
Tansiyonun iyice yükseldiği programda Bahar Candan ağlayarak sitem etti ve "Buraya insanları sevdiğim için geliyorum. Ama başıma bir sürü iş geldi. Ben Ebru Polat’a ne yaptım ki gidip bana dava açıyor? Gidip kendisine çok pahalı araba alıyor. Benim 10 bin lirama mı ihtiyacı var?" dedi.

Ekran Alıntısı

YAYINI TERK ETTİ

Bahar Candan ağlama krizine girerek "Ben rol yapmıyorum. İçimde ne varsa söylüyorum. Burada bir aileysek, ya beni tamamen içinize alın ya da gönderin. Hep beraber açılışa gidiyoruz ama sonra bana dava açılıyor. Bu nasıl iş anlamadım?” dedi.

Bu sözler üzerine iyice sinirlenen Ebru Polat yayını terk etti.

Sözlerini yine tekrarlayan Bahar Candan "Ona dava aç, şuna dava aç. Para koparmak derdinde insanlar. Muhtemelen davayı da kaybedeceğim ve o parayı ödeyeceğim ama haram olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Ebru Polat
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