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  4. Ebru Polat lüks yazlığı için paraya kıydı! 15 dakikada 18 bin TL harcayıp sitem etti

Ebru Polat lüks yazlığı için paraya kıydı! 15 dakikada 18 bin TL harcayıp sitem etti

29.06.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat Bodrum'daki yazlığında tatilde. Lüks yazlığı için paraya kıyan Polat 15 dakikada 18 bin TL'lik alışveriş yapınca sitem etti.

Hem kazancıyla hem estetikleriyle hem de iddialı tarzıyla adından söz ettiren Ebru Polat yaz gelince soluğu Bodrum'da aldı. Lüks yazlığında sorunlar yaşayan Poalt gün içinde alışverişe çıkınca burada da mutlu olmadı.

12 saatte 40 bin TL kazandığını açıklamasıyla bir süre gündemde kalan ve bir damla sakıza 900 TL vermesiyle adından söz ettiren Ebru Polat mutfak eşyaları alışverişinde harcadığı parayı paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde göğüs askıları kopunca zor anlar yaşayan şarkıcı alışveriş fişlerini paylaşarak 15 dk'da 17-18 bin TL harcadığını söyledi ve "Pes valla, eve yiyecek alışverişi de 3 bin, içinde doğru düzgün bir şey yok! Para artık pul olmuş" diyerek sitem etti.

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