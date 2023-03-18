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Ebru Polat sınırları zorladı! Sadece sütyen giyip uzandı

18.03.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Ebru Polat bu defa sınırlarını zorladı. Sadece sütyen giyip uzanan Polat o anlarını Instagram sayfası üzerinden paylaştı.

Ebru Polat sınırları zorladı! Sadece sütyen giyip uzandı

Uzun süredir sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü şarkıcı Ebru Polat cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Sadece sütyen giyip uzandığı anlarını sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı adeta takipçilerinin nefesini kesti.

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Asıl mesleği avukatlık olan ancak seneler önce müzik piyasasına giriş yaparak kariyer planlamasını bambaşka bir yöne çeviren ünlü şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarını sık sık paylaşıyor.

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İzmir doğumlu Ebru Polat, 30 Haziran 1983 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlarda bale eğitimi alan Polat, müzikle küçük yaşlarda tanıştı.

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Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan güzel şarkıcı, bir süre avukatlık yaptıktan sonra Londra'da Royal Akademi'den müzik eğitimi alarak 2007 yılında 'Çetin Ceviz' isimli ilk albümünü çıkardı.

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