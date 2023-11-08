Ebru Şahin Hollywood tarzıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Ebru Şahin her paylaşımıyla olay oluyor. Son dönemde basketbolcu eşi Cedi Osman ile paylaşımlar yapmaması dikkat çeken Ebru Şahin hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Şahin'in menajeri ise, "Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi" açıklamasını yapmıştı.

Önceki gün Los Angelas'ta düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri'ne katılan güzel oyuncu davet şıklığıyla dikkat çekti. Uzun, mavi tonlarında taşlı bir elbise giyen Şahin kominini aynı renkteki ayakkabılarıyla tamamladı.

İddialı tarzıyla peş peşe pozlar veren ünlü isim bu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ebru Şahin'in göderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Bu güzellik halis mi?', 'Güzelliğin diyorum', 'Her zamanki gibi muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.







