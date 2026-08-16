Sibel Can'ın siyah tarzı gündem oldu! "Kıyafet fazla kilolu göstermiş" yorumları yapıldı

Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle zaman zaman gündeme gelen Sibel Can son olarak konser tarzıyla dikkat çekti.

Sibel Can, Belek'te sahne aldığı gecede tercih ettiği siyah kıyafetle dikkat çekti. Baştan aşağı siyah ve ışıltılı bir elbise giyen ünlü sanatçının sahne tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Can'ın görüntülerini gören bazı kullanıcılar, sanatçının son dönemde kilo aldığı yönünde yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden Sibel Can'ın fiziği hakkında çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar ise sanatçının sahne performansına ve şıklığına odaklandı.



Sibel Can'ın tarzına "Nur Yerlitaş'tan sonra kıyafetleri çok olmuyor", "Bu kıyafet olmamış hiç", "Kilosu sorun değil de kıyafet çok kötü" yorumları yapıldı.