Emily Ratajkowski Dua Lipa’nın eski sevgilisiyle dudak dudağa!

Emily Ratajkowski, bir dizi bikini fotoğrafıyla kusursuz fiziğini sergilerken, fotoğraf serisinde Dua Lipa’nın eski sevgilisiyle paylaştığı tutkulu öpücük de dikkat çekti.

35 yaşındaki model, cuma günü Instagram hesabında yaptığı fotoğraf paylaşımında iddialı anlara yer verdi. Ratajkowski, leopar desenli minik bir bikiniyle verdiği pozların ardından çizgili bir bikiniye geçti. Ünlü model, yat gezisinden karelerini takipçileriyle paylaştı.



Emily ayrıca sahilde güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını da yayınladı.

Fotoğraflardan birinde Ratajkowski, bir dönem pop yıldızı Dua Lipa ile aşk yaşayan Fransız yönetmen Romain Gavras ile tutkulu bir şekilde öpüşürken görüntülendi.



Çiftin aşk yaşadığına dair ilk söylentiler, geçen kasım ayında New York'ta öpüşürken görülmelerinin ardından ortaya çıkmıştı. İkili, daha sonra ilişkilerini Instagram üzerinden de resmen duyurdu.

Ratajkowski'nin cesur fotoğrafları, bekar bir anne olarak yaşadığı deneyimleri ve özel hayatını konu alan yedi haneli bir kitap anlaşması imzaladığını açıklamasının ardından geldi.