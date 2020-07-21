Ebru Şahin'in bikinili pozuna Cedi Osman'dan beğeni geldi!

Hercai dizisiyle y\u0131ld\u0131z\u0131 parlayan Ebru \u015eahin, sosyal medyadan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 son foto\u011fraf\u0131 ile be\u011feni toplad\u0131. Ebru \u015eahin, bikini tarz\u0131yla da dikkat \u00e7ekti. \n\nFit haliyle dikkat \u00e7eken oyuncuya ilk yorum ise sevgilisi Cedi Osman'dan geldi. \n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam trend de\u011fil bir hayat tarz\u0131d\u0131r!Nusret G\u00f6k\u00e7e bu defa arabayla yar\u0131\u015ft\u0131Recep \u0130vedik nerede \u00e7ekildi? Recep \u0130vedik oyuncular\u0131 kimler? \u0130\u015fte Recep \u0130vedik konusu
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