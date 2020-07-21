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  4. Ebru Şahin'in bikinili pozuna Cedi Osman'dan beğeni geldi!

Ebru Şahin'in bikinili pozuna Cedi Osman'dan beğeni geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 02:35 | Son Güncelleme

Ebru Şahin'in sosyal medyadan paylaştığı bikinili tatil pozu büyük beğeni topladı. Güzel oyuncuyu beğenenler arasında sevgilisi Cedi Osman da vardı.

Ebru Şahin'in bikinili pozuna Cedi Osman'dan beğeni geldi!

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafı ile beğeni topladı. Ebru Şahin, bikini tarzıyla da dikkat çekti.

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Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya ilk yorum ise sevgilisi Cedi Osman'dan geldi.

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