Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Son hali şoke etmişti

Geçtiğimiz aylarda ünlü basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren Ebru Şahin, hem kariyerinde hem de özel hayatında en parlak dönemini yaşıyor. Hercai dizisiyle yükselişe geçen Ebru Şahin, sonrasında Destan dizisinde Akkız karakterine hayat vermişti. Bir süredir yurt dışında yaşayan Ebru Şahin Türkiye'ye bomba bir projeyle dönüyor.

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ab-ı Hayat dizisinin başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu paylaşacak. Çekimleri yeni başlayan dizinin yönetmenliğini Hilal Saral,

senaryosunu ise Nuran Evren Şit üstleniyor.

Ab-ı Hayat dizisinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yanında; Gözde Seda Altuner, Ayşegül Cengiz ve Necip Memilli gibi isimlerin rol alacağı konuşuluyor.

Ebru Şahin, ABD ziyaretinden döndükten sonraki görüntüsüyle usta oyuncu Aydan Şener'e benzetilmişti.

Estetik iddiaları hakkında sessiz kalmayı tercih eden güzel oyuncu, son haliyle epey konuşuldu.





