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Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Son hali şoke etmişti

24.01.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisinde yakaladığı büyük çıkıştan sonra Destan dizisinde rol alan güzel oyuncu Ebru Şahin'in yeni adres belli oldu. Ünlü oyuncuya yeni dizisinde Birkan Sokullu eşlik edecek.

Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Son hali şoke etmişti

Geçtiğimiz aylarda ünlü basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren Ebru Şahin, hem kariyerinde hem de özel hayatında en parlak dönemini yaşıyor. Hercai dizisiyle yükselişe geçen Ebru Şahin, sonrasında Destan dizisinde Akkız karakterine hayat vermişti. Bir süredir yurt dışında yaşayan Ebru Şahin Türkiye'ye bomba bir projeyle dönüyor.

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ab-ı Hayat dizisinin başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu paylaşacak. Çekimleri yeni başlayan dizinin yönetmenliğini Hilal Saral,
senaryosunu ise Nuran Evren Şit üstleniyor.

Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Son hali şoke etmişti

Ab-ı Hayat dizisinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yanında; Gözde Seda Altuner, Ayşegül Cengiz ve Necip Memilli gibi isimlerin rol alacağı konuşuluyor.

Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Son hali şoke etmişti

Ebru Şahin, ABD ziyaretinden döndükten sonraki görüntüsüyle usta oyuncu Aydan Şener'e benzetilmişti.

Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Son hali şoke etmişti

Estetik iddiaları hakkında sessiz kalmayı tercih eden güzel oyuncu, son haliyle epey konuşuldu.

Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu! Son hali şoke etmişti

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Ebru Şahin Oyuncu Evren karakteri

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