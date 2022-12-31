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Ebru Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de!

31.12.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şahin, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek. Peki, Ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin kimdir? İşte Ebru Şahin'in hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler...

Ebru Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de!

Ebru Şahin, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Peki, Ebru Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın oyuncu eşi Ebru Şahin'in hayatı...

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı.

O SES TÜRKİYE'NİN KONUĞU EBRU ŞAHİN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Profesyonel oyunculuğa adım atması ise 2016 yılındaki Kan Parası filmi ile oldu. Kariyerinde Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma dizilerinde yardımcı rollerde bulunduktan sonra Hercai ve Şuursuz Aşk yapımlarında başrolde rol almıştır.

İşte Ebru Şahin'in oynadığı diziler:

2017 Savaşçı

2017-2018 İstanbullu Gelin

2018 Yasak Elma

2019-2021 Hercai

2021-2022 Destan

2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

Centilmen (Yakında gösterilecek)

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