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Ebru Şahin takipten çıktı! Akın Akınözü'nden açıklama geldi

20.04.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai setinde yine ortalık karıştı. Akın Akınözü'nün sete geç gittiği ve ekip tarafından uyarılınca da olay çıkarıp karavanını dağıt olay yerini terk ettiği iddiaları sonrası Ebru Şahin rol arkadaşını takipten çıktı. İddialardan sonra Akın Akınözü'nden açıklama geldi.

Ebru Şahin takipten çıktı! Akın Akınözü'nden açıklama geldi

Akın Akınözü, Mardin'de devam eden 'Hercai' dizisinde çekimlerine geç gittiği için ekip tarafından uyarılınca karavanını dağıtıp, seti terk ettiği iddialarına Instagram'dan cevap verdi.

Olayın kendisiyle ilgisinin olmadığını söyleyen oyuncu, "Tarafımca gerçekleştirilmediği halde bugün yaşandığı iddia edilen ve gerçekliği tamamıyla farklı yansıtılan olaya ilişkin kendime ve beni her daim saygımdan ötürü açıklama yapma zorunluluğunu hissetmiş bulunmaktayım" dedi.

"BANA TEHDİT VE HAKARET EDEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Ekran Alıntısı

Daha sonra olayı anlatan Akınözü, "19/04.2021 tarihinde sahne öncesi hazırlık yapılma aşamasında karavan içerisinde bulunduğum esnada set sorumlusu tarafından benden kaynaklı olmayan gecikme sebebiyle şahsım hedef alınarak hakaret ve tehdit içeren sözler söylendi. Devamında şahıs tarafından karavanın dağıtılması ile devam eden ve fiziksel tehdide doğru giden davranışlar nedeniyle setten ayrılarak 'Karavanı dağıtan ve şahsıma yönelik tehdit ve hakarette bulunan' şahıs hakkında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Karavan dağıtılma eylemi tarafımca gerçekleştirilmediği gibi karavanı dağıtan şahıs hakkında adli birime başvurarak bizzat şikayet oldum" diye konuştu.

Ebru Şahin'in bu olayın gerçekleşmesinden sonra Akınözü'nü takipten çıkması gündem olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi Akın Akınözü Ebru Şahin
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