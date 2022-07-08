MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! Düğünde ilginç anlar

Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! Düğünde ilginç anlar

08.07.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şahin ile Cedi Osman aşklarının ilk başladığı yerde düğün yaptı. Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikahını ise Acun Ilıcalı kıydı. Acun Ilıcalı'nın formalite icabı kıydığı nikahta eğlenceli anlar yaşandı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! Düğünde ilginç anlar

2 yıla yakındır birlikte olan Cedi Osman ve Ebru Şahin geçtiğimiz hafta Makedonya’da kıyılan resmi nikahın ardından Alaçatı’da gerçekleştirilen temsili nikahla dünyaevine girdi.

Ebru Şahin ce Cedi Osman'ın nikahını formalite icabı Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin’in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman’ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.

1

Acun Ilıcalı nikahı kıyarken Ebru Şahin'e "Bize Cedi'yi anlat, Cedi nasıl biridir? Hangi özellikleriyle kalbini tamamlıyor" diye sordu.

Ebru Şahin ise "Çok içten" yanıtını verdi.

3475980_9c4b194da79810aa61a61564d6585209_640x640

Aynı gün üç farklı gelinlik giyen Şahin’in gelinlikleri Danielle Frankel imzası taşıyordu.

3475980_b18b8796afd58aaafea6a7edc83fb2f8_640x640

Alaçatı’da gerçekleştirilen düğünde Acun Ilıcalı ve sevgilisinin dışında, İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Barış Falay, Emre Altuğ,Seli Bayraktar, Gülçin Santırcıoğlu, Burak Tozkoparan, Bertan Aslani, Hazal Şenel gibi gibi isimler yer aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"
AHBAP'ı CİMER'e şikayet eden öğrenciye seslendi: Haluk ağabeyiniz sizler için emek harcarken...AHBAP'ı CİMER'e şikayet eden öğrenciye seslendi: Haluk ağabeyiniz sizler için emek harcarken...
Aleyna Tilki'nin sütyensiz paylaşımı olay oldu! "Bazen kedi olmak istersin"Aleyna Tilki'nin sütyensiz paylaşımı olay oldu! "Bazen kedi olmak istersin"
Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

Marcao'nun transferini duyurdular! İşte bonservisi...

Marcao'nun transferini duyurdular! İşte bonservisi...

Fenerbahçeli Kim için resmi açıklama!

Fenerbahçeli Kim için resmi açıklama!

Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı

Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.