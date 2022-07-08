Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın nikahını Acun Ilıcalı kıydı! Düğünde ilginç anlar

2 yıla yakındır birlikte olan Cedi Osman ve Ebru Şahin geçtiğimiz hafta Makedonya’da kıyılan resmi nikahın ardından Alaçatı’da gerçekleştirilen temsili nikahla dünyaevine girdi.

Ebru Şahin ce Cedi Osman'ın nikahını formalite icabı Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin’in şahitliğini menajeri ve yakın dostu Abdullah Bulut, Cedi Osman’ın şahitliğini ise Okan Can Yantır üstlendi.

Acun Ilıcalı nikahı kıyarken Ebru Şahin'e "Bize Cedi'yi anlat, Cedi nasıl biridir? Hangi özellikleriyle kalbini tamamlıyor" diye sordu.

Ebru Şahin ise "Çok içten" yanıtını verdi.

Aynı gün üç farklı gelinlik giyen Şahin’in gelinlikleri Danielle Frankel imzası taşıyordu.

Alaçatı’da gerçekleştirilen düğünde Acun Ilıcalı ve sevgilisinin dışında, İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Barış Falay, Emre Altuğ,Seli Bayraktar, Gülçin Santırcıoğlu, Burak Tozkoparan, Bertan Aslani, Hazal Şenel gibi gibi isimler yer aldı.



