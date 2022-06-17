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Ebru Şallı havuz kenarından mayolu poz verdi!

17.06.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model, sunucu ve pilates eğitmeni olan Ebru Şallı, sıcak havanın keyfini çıkardı. Havuz kenarından mayolu pozunu paylaşan 45 yaşındaki Ebru Şallı, düzgün fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı.

Ebru Şallı havuz kenarından mayolu poz verdi!

Spor alanındaki tavsiyeleriyle çokça takip edilen isimlerden biri olan Ebru Şallı'nın Instagram'da 2.9 milyon takipçisi bulunuyor. Ekranların tanınan simalarından Ebru Şallı, son pozuyla olay oldu.

HAVUZ KENARINDAN MAYOLU POZ VERDİ

Ünlü isim Ebru Şallı havuz kenarından mayolu poz verdi.

Ebru Şallı havuz kenarından mayolu poz verdi!

Ebru Şallı, o pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Ebru Şallı havuz kenarından mayolu poz verdi!

Günlük yaşantısını takipçileriyle sık sık paylaşan Şallı, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Ebru Şallı havuz kenarından mayolu poz verdi!

2019'da Uğur Akkuş ile hayatını birleştiren Ebru Şallı'nın sağlıklı beslenme ve spor alanında birden fazla yazılı eseri bulunuyor.

Ebru Şallı havuz kenarından mayolu poz verdi!

Ebru Şallı havuz kenarından mayolu poz verdi!

Ebru Şallı havuz kenarından mayolu poz verdi!

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Ebru Şallı
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