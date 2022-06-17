Spor alanındaki tavsiyeleriyle çokça takip edilen isimlerden biri olan Ebru Şallı'nın Instagram'da 2.9 milyon takipçisi bulunuyor. Ekranların tanınan simalarından Ebru Şallı, son pozuyla olay oldu.

HAVUZ KENARINDAN MAYOLU POZ VERDİ

Ünlü isim Ebru Şallı havuz kenarından mayolu poz verdi.

Ebru Şallı, o pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Günlük yaşantısını takipçileriyle sık sık paylaşan Şallı, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

2019'da Uğur Akkuş ile hayatını birleştiren Ebru Şallı'nın sağlıklı beslenme ve spor alanında birden fazla yazılı eseri bulunuyor.





