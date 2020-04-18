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  4. Ebru Şallı'nın oğlundan bu görüntüler kaldı! 'Anneme aşığım'

Ebru Şallı'nın oğlundan bu görüntüler kaldı! 'Anneme aşığım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Ebru Şallı'nın lenfomadan hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun "Anneme aşığım" dediği video sosyal medyada gündem oldu. Minik Pars'ın sözleri izleyenlerin yüreğini yaktı.

Eski manken Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars önceki akşam hastanede hayatını kaybetti. Pars'ın annesiyle olan videosu ise izleyenlere duygusal anlar yaşandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamazken görevliler basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.

"BEN ANNEME AŞIĞIM"

Ölüm haberinin ardından taziye mesajlarının yağdığı Ebru Şallı'nın oğlu ile olan bir videosu sosyal medyaya damga vurdu. Videoda Pars "Ben anneme aşığım" derken Ebru Şallı da "Yerim seni" diyor. Anne ve oğlun videosu izleyenleri derinden etkiledi. Videonun altına "Teselli verecek tek söz yok" ve "Yüreğim yandı" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
pars tan, Ebru Şallı,

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