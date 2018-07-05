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Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 14:50 | Son Güncelleme

Ebru Şancı son dönemlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümleriyle ilgili Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ebru Şancı'nın paylaşımı takipçilerini şoke etti

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Elazığspor'lu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı Instagram'dan yaptığı paylaşımla tüm tepkileri üzerine çekti.

Son dönemde meydana gelen çocuk tacizi, cinsel istismarı ve çocuk ölümlerinden dolayı sosyal medyada 'idam ve hadım' önerilerine karşılık Ebru Şancı, tecavüzcülerin ameliyatla kadın yapılması gerektiğini söyleyen bir paylaşımda bulundu.

Ebru Şancı Instagram hesabından bu gönderiyi paylaşıp, altına da şu notu düştü:

"Asamıyorsunuz anladık! Biz de bizim vergilerimizle bunlara içeride bakmanızı istemiyoruz....

'BU ŞEREFSİZLERE GİTSİNLER!'

Hadım edeceğinize çok daha iyi bir fikrim var, sokakta köpek kovalayacaklarına bu şerefsizlere gitsinler!

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Ayrıca burs olmaz haram yemesin kızar sokak hayvanlarına mama ve tedavide kullanılsın"

Ebru Şancı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce tepki aldı.

Ebru Şancı'ya, bazı takipçileri tepkilerini şöyle gösterdi:

'KADIN OLMAK UTANÇ DUYULACAK BİR ŞEY DEĞİL'

-Ebru Hanım anladık hepimiz kızgınız ama bu cümleler hiç oldu mu şimdi, geç olmadan silin bence şahsi fikrim tabi.

-Eğitilemezsin.

-Bu ne rezalet Ebru!

-Böyle bir şey söylediğine inanamıyorum.

-Ebru Hanım kadın olmak utanç duyulacak bir şey değildir. Bir ceza olarak kabul edilemez. Genelevlerde calışan kadınların da her kadın gibi hakları vardır. Getirdiğiniz çözüm ile hem kadın olmayı hem de genelevde çalışan kadınları asağılamış oluyorsunuz. Siz kabul etseniz de etmeseniz de insan hakları diye bir şey vardır. Toplumun nabzına göre hukuk kuralları düzenlenmez.

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Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım ebru şancı

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