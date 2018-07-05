Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Elazığspor'lu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı Instagram'dan yaptığı paylaşımla tüm tepkileri üzerine çekti.

Son dönemde meydana gelen çocuk tacizi, cinsel istismarı ve çocuk ölümlerinden dolayı sosyal medyada 'idam ve hadım' önerilerine karşılık Ebru Şancı, tecavüzcülerin ameliyatla kadın yapılması gerektiğini söyleyen bir paylaşımda bulundu.

Ebru Şancı Instagram hesabından bu gönderiyi paylaşıp, altına da şu notu düştü:

"Asamıyorsunuz anladık! Biz de bizim vergilerimizle bunlara içeride bakmanızı istemiyoruz....

'BU ŞEREFSİZLERE GİTSİNLER!'

Hadım edeceğinize çok daha iyi bir fikrim var, sokakta köpek kovalayacaklarına bu şerefsizlere gitsinler!

Ayrıca burs olmaz haram yemesin kızar sokak hayvanlarına mama ve tedavide kullanılsın"

Ebru Şancı'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce tepki aldı.

Ebru Şancı'ya, bazı takipçileri tepkilerini şöyle gösterdi:

'KADIN OLMAK UTANÇ DUYULACAK BİR ŞEY DEĞİL'

-Ebru Hanım anladık hepimiz kızgınız ama bu cümleler hiç oldu mu şimdi, geç olmadan silin bence şahsi fikrim tabi.