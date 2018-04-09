MAGAZİN

Ebru Şancı'dan takipçisine şok cevap! 'Traşa gittim sabah'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 20:43 | Son Güncelleme

"Kocam bana sakalların var diyor" itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen eski manken Ebru Şancı, bu açıklamasının ardından takipçilerinin de diline düştü.

Ebru Şancı'dan takipçisine şok cevap! 'Traşa gittim sabah'

Geçtiğimiz günlerde ikiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söylemiş ve, “Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum." demişti.

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ
Ebru Şancı'nın bu açıklamalarının ardından takipçileri de Instagram'dan birçok yorumda bulundu. Bir takipçisi, "Kız sakalın bıyığın gözükmüyor" yorumunda bulundu. Ebru Şancı da anında cevap verdi: Traşa gittim sabah

ebru

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