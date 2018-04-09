Ebru Şancı'dan takipçisine şok cevap! 'Traşa gittim sabah'

Geçtiğimiz günlerde ikiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söylemiş ve, “Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum." demişti.

TAKİPÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Ebru Şancı'nın bu açıklamalarının ardından takipçileri de Instagram'dan birçok yorumda bulundu. Bir takipçisi, "Kız sakalın bıyığın gözükmüyor" yorumunda bulundu. Ebru Şancı da anında cevap verdi: Traşa gittim sabah