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EBSO üyesi 74 sanayi kuruluşu ilk 500 içinde yer aldı

02.06.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EBSO üyesi 74 sanayi kuruluşu ilk 500 içinde yer aldı

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyesi 74 firma, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine girdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yazılı açıklamasında, "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesine geçen yıl EBSO üyesi 75 firmanın girdiğini hatırlattı.

Listedeki firmaların yüzde 15'ini EBSO üyesi firmaların oluşturduğuna işaret eden Yorgancılar, "EBSO'nun ilk 100 listesine giren firmaların 42'si de 500 büyük listesine girmeyi başarmıştır." ifadesini kullandı.

EBSO'nun 2021 yılındaki üretimden satışlara göre belirlediği 100 büyük firma ile Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu analizini yapan Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Pandemi koşullarından kaynaklı baz etkisi, talebin öne çekilmesi, lojistik sorunlarından dolayı stok yapma gibi sebeplerle üretimden satışlarda 100 büyükte yüzde 110, 500 büyükte yüzde 74 gibi oldukça başarılı artışın gerçekleştiğini görmekteyiz. Diğer yandan benzer şekilde, ihracat rakamları 100 büyük firmada yüzde 40, 500 büyükte de yüzde 34 oranında artmıştır. Bilançonun kaynak yapısı incelendiğinde borçlardaki artış 100 büyük firmada yüzde 73 iken 500 büyük firmada yüzde 71'dir. Benzer şekilde öz kaynak artışı 100 büyük firmada yüzde 58, 500 büyük firmada da yüzde 53 düzeyindedir."

Artan üretim ile ihracat karlılığının da rakamlara yansıdığını ve satış karlılığının her iki çalışmada artış gösterdiğini aktaran Yorgancılar, "Ancak, 100 büyük firmanın satış karlılığı yüzde 3,3'e artmış olsa da 500 büyükteki yüzde 9,5'lik oranın oldukça gerisinde kalmıştır. Finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı da 500 büyük firmada yüzde 61, 100 büyük firmada ise yüzde 73'lerdedir. Yani, ana faaliyetlerinden elde edilen karın yüzde 60-70'leri finansman giderlerine ayrılıyor olması önemli bir sorundur. Her iki çalışma, son yıllarda küresel ekonominin genel sorununa dönüşen borçlanma riskini, firmalarımızın da nasıl taşıdığını çarpıcı biçimde göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yorgancılar, üretim ve ihracat artsa da firmaların mali kırılganlık ve belirsizlik nedeniyle Ar-Ge'ye yeterince kaynak ayıramadığını, firmaların borçluluk düzeyi ve dışa olan bağımlı yapısının sürdürülebilirlik adına en önemli riski oluşturduğunu belirtti.

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