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EBYÜ’de 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında uygulanacak model hakkında senato kararı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim-öğretim modeli hakkında alınan senato kararı açıklandı.2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, Covid-19 Küresel Salgın sürecinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı öğretim faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tavsiyelerini belirten Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 04.09.2020 Tarihli “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısı göz önünde bulundurularak 14 Eylül 2020 tarihinde yapılan senato toplantısında alınan kararlar şöyle açıklandı:“Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki derslerin uzaktan (çevrimiçi/online) öğretim yöntemleri ile yürütülmesi,Çevrimiçi/online olarak yürütülen tüm derslerde eşzamanlı (canlı sınıf) ve eşzamansız içerik ve etkinlik desteği sağlanması,Tıp Fakültesi 6.sınıf derslerinin küresel salgın koşullarına uygun olarak yeterli sayıda gruplara bölünerek yüz yüze yapılması,Tıp Fakültesindeki diğer sınıflarda yer alan uygulamalı derslerin yürütülmesine ilişkin koşulların fakültenin ilgili kurullarınca karara bağlanması,Topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması dersleri ile stajların MEB ve YÖK tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili akademik birim kurulları tarafından karara bağlanması,Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı, Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı ile Yabancı Dil Muafiyet Sınavlarının uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması,Küresel salgının seyrine göre öğretim süreçleri ile ilgili (yarıyıl sonu sınavları ve bazı uygulamalı derslerin bir kısmının yüz yüze yapılması gibi) yeniden değerlendirme yapılabilmesi,Alınan kararlar doğrultusunda enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yetkili kurullarının gerekli planlamayı yaparak web sayfalarından öğrencilerimize duyurulması”

EBYÜ’de 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında uygulanacak model hakkında senato kararı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim-öğretim modeli hakkında alınan senato kararı açıklandı.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, Covid-19 Küresel Salgın sürecinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı öğretim faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tavsiyelerini belirten Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 04.09.2020 Tarihli “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısı göz önünde bulundurularak 14 Eylül 2020 tarihinde yapılan senato toplantısında alınan kararlar şöyle açıklandı:
“Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki derslerin uzaktan (çevrimiçi/online) öğretim yöntemleri ile yürütülmesi,
Çevrimiçi/online olarak yürütülen tüm derslerde eşzamanlı (canlı sınıf) ve eşzamansız içerik ve etkinlik desteği sağlanması,
Tıp Fakültesi 6.sınıf derslerinin küresel salgın koşullarına uygun olarak yeterli sayıda gruplara bölünerek yüz yüze yapılması,
Tıp Fakültesindeki diğer sınıflarda yer alan uygulamalı derslerin yürütülmesine ilişkin koşulların fakültenin ilgili kurullarınca karara bağlanması,
Topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması dersleri ile stajların MEB ve YÖK tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili akademik birim kurulları tarafından karara bağlanması,
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı, Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı ile Yabancı Dil Muafiyet Sınavlarının uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması,
Küresel salgının seyrine göre öğretim süreçleri ile ilgili (yarıyıl sonu sınavları ve bazı uygulamalı derslerin bir kısmının yüz yüze yapılması gibi) yeniden değerlendirme yapılabilmesi,
Alınan kararlar doğrultusunda enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yetkili kurullarının gerekli planlamayı yaparak web sayfalarından öğrencilerimize duyurulması”

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